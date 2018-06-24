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TESK Başkanı'ndan 'Naylon Poşet' Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken , naylon poşetlerin doğaya ciddi zarar verdiğini, naylon poşetler yerine bez torba kullanımının özendirilmesi gerektiğini söyledi.

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TESK Başkanı'ndan 'Naylon Poşet' Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken , naylon poşetlerin doğaya ciddi zarar verdiğini, naylon poşetler yerine bez torba kullanımının özendirilmesi gerektiğini söyledi.

24 Haziran 2018 Pazar 13:54
TESK Başkanı'ndan 'Naylon Poşet' Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken , naylon poşetlerin doğaya ciddi zarar verdiğini, naylon poşetler yerine bez torba kullanımının özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayan Palandöken, plastik atıkların ve naylon poşet kullanımı sebebiyle doğaya ciddi zararlar verildiğini vurgulayarak, gelecek yıldan itibaren poşetlerin ücretli olmasına yönelik uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti. Palandöken, "Bu uygulama başlamadan birçok firma parayla poşet satıp durumu fırsata çeviriyor. Gerçekten bunu doğayı korumak adına yapıyorlarsa naylon poşet yerine bez çantalar kullanılmalı ve bunlar kar amacı güdülmeden cüzi bir ücretle satılmalıdır.

Vatandaşlarımız da naylon poşet alışkanlığını bırakıp, alışverişlerini file ve bez çantalarla yapmalıdır. Denizler ve ormanlar plastik şişelerle naylon çantalarla kirletilmemeli.Geri dönüşüme gitmesi gerekirken ormanlara, denizlere atılan plastik şişeler, naylon poşetler kirlilikle birlikte hayvanlara da çok büyük zarar veriyor.Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için geri dönüşüm şart. Çevreye en zararlı plastik türlerinden olan naylon poşeti artık kullanmayı terk etmemiz gerekir. Plastik sektörü hızlı bir büyüme ve gelişme gösteriyor. Bu yılın ilk çeyreğinde plastik mamul üretimi 3,5 milyon tona, iç pazarda tüketilen plastik mamul miktarı ise 3,2 milyon tona yükseldi. Bu sektörün gelişmesi ve büyümesi ekonomik açıdan olumlu fakat ürünlerin kullanımı aşamasında bizlere büyük görev düşüyor. Özellikle marketlerde naylon poşet alışkanlığı terk edilmeli. Naylon poşetler hem içine koyduğumuz yiyeceklere hem de çevreye zararlı. O yüzden naylon poşet yerine bez torba kullanımı özendirilmeli. Şimdiden hepimiz sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre için file ve bez çanta kullanmaya alışmalıyız." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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