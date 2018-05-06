TESK Başkanı: Esnaf ve Sanatkar Sayısında 10 Bin Artış Var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkar sayısının 2018 Nisan sonu itibariyle bir önceki aya göre 9 bin 818 arttığını söyledi.

TESK Genel Başkanı'nca yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk dört ayında 95 bin 127 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığı , Nisan ayı sonu itibariyle 9 bin 818 kişi artışla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 716 bine yükseldiği bildirildi. Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 716 bin 827 oldu. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 2 bin 816 artışla, 273 bin 576 olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk dört ayında en çok büfe, bakkal ve market işletmeciliğinin rağbet gördüğü belirtilirken, bunları lokantıcılık, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliğinin takip ettiği öğrenildi. Nüfus yoğunluğuna göre esnaf ve sanatkar sayısında en çok artışın Muğla'da görüldüğüne dikkat çeken TESK Başkanı, "Muğla'nın ardından 10 bin 355 ile Burdur, 19 bin 570 ile Çanakkale, 14 bin 902 ile Edirne ve 6 bin 68 ile Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise, 3 bin 973 ile Şırnak, 5 bin 483 ile Batman, 17 bin 543 ile Diyarbakır, 6 bin 285 ile Ağrı ve 4 bin 138 ile Siirt olarak kayıtlara geçti." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA