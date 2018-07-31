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Teröristlerden Asker Ailesine Bombalı Saldırı!.. Asker Eşi ve 11 Aylık Bebeği...

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı hain teröristlerin yola döşediği patlayıcının teröristler tarafından patlatılması sonucu asker ailesinin aracında bulunan eşi yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği ağır yaralandı. Şehadet şerbetini içen asker eşinin ve ağır yaralanan 11 aylık bebeğin kanına giren hain PKK'lılar Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi sırasında yola döşedikleri patlayıcı patlattılar.

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Teröristlerden Asker Ailesine Bombalı Saldırı!.. Asker Eşi ve 11 Aylık Bebeği...

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı hain teröristlerin yola döşediği patlayıcının teröristler tarafından patlatılması sonucu asker ailesinin aracında bulunan eşi yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği ağır yaralandı. Şehadet şerbetini içen asker eşinin ve ağır yaralanan 11 aylık bebeğin kanına giren hain PKK'lılar Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi sırasında yola döşedikleri patlayıcı patlattılar.

31 Temmuz 2018 Salı 19:14
Teröristlerden Asker Ailesine Bombalı Saldırı!.. Asker Eşi ve 11 Aylık Bebeği...

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı hain teröristlerin yola döşediği patlayıcının teröristler tarafından patlatılması sonucu asker ailesinin aracında bulunan eşi yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği ağır yaralandı. Şehadet şerbetini içen asker eşinin ve ağır yaralanan 11 aylık bebeğin kanına giren hain PKK'lılar Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi sırasında yola döşedikleri patlayıcı patlattılar.

Hakkari Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında,
bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı bombanın infilak ettirildiği açıklandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, “Askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği
Yüksekova Devlet Hastahanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TeröristBombalıSaldırıPkk
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