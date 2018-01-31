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Teröristler Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Attı: Ölü ve Yaralı Var !

Son dakika haberi: Hatay'ın Reyhanlı İlçesine teröristler tarafından roketli hain saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Teröristler Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Attı: Ölü ve Yaralı Var !

Son dakika haberi: Hatay'ın Reyhanlı İlçesine teröristler tarafından roketli hain saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:04
Teröristler Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Attı: Ölü ve Yaralı Var !
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Son dakika haberi Hatay Reyhanlı'dan geldi. Edinilen son bilgiler göre Reyhanlı'ya bir roket isabet ettiği belirtildi.

TSK tarafından Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 712 teröristin etkisiz hale getirildi. Öte yandan alınan son bilgilere göre teröristler yine roket saldırısı gerçekleşti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti. İhlas Haber Ajansının geçtiği haberine göre; saldırı sonucu 17 yaşındaki Fatoş Avlamak adlı kız çocuğu hayatını kaybederken 1 kişi de ayağından yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti.

Düzenlenen hain saldırı sonucu 17 yaşındaki Fatoş Avlamak adlı kız çocuğu hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırıda yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 22 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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