Terörist Başı Netenyahu'dan Küstah Sözler!

Katil İsrail'in Filistinli eylemcileri acımaadan katletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Sivillerle bombalamak' ile suçlayan terörist başı Benyamin Netenyahu, kendisine ve İsrail'e yönelik 'Terörist' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Afrin'deki bölücü terör operasyonlarını kullanarak 'Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil.

Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörist İsrail'in başındaki sözde başbakana , "Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız." demişti.

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