Terör Propagandası Yapan Doktor Gözaltına Alındı

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen Dalin Gözüyakmaz takma ismiyle paylaşımlarda bulunan çocuk doktoru gözaltına alındı. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunan şahısla ilgili emniyete çok sayıda ihbar geldiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör ve FETÖ propagandası yaptığı öne sürülen doktor gözaltına alındı. Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru 30 yaşındaki O.B.'nin sosyal medyada terör propagandası yaptığına yönelik ihbarlar üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Gözaltına alındıktan sonra paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını öne süren şahısla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı özellikle Afrin Zeytin Dalı Harekatı sonrasında azıtan sosyal medyadaki terör propagandalarına ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Afrin Zeytin Dalı Harekatına yönelik bölücü terör propagandası yapan halkı kin ve nefrete teşvik eden Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına yönelik nefret söylemlerinde bulunan 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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