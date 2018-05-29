Temel Karamollaoğlu'nun Eşi İlk Defa Görüntülendi

Bugüne kadar Temel Karamollaoğlu'nun yakınında hiç görünmeyen Ayşe Yasemin Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'nce düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

İngiliz asıllı Yasemin Karamollaoğlu yüzünden Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na bazı eleştirilerde bulunuluyordu. Konuyla ilgili bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Temel Karamollaoğlu, "Doğru, ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul, liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Memurlar.net