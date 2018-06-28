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Temel Karamollaoğlu: Dip Dalga Bekliyorduk, Ama Olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen ve Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Temel Karamollaoğlu: Dip Dalga Bekliyorduk, Ama Olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen ve Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:12
Temel Karamollaoğlu: Dip Dalga Bekliyorduk, Ama Olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen ve Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin dip dalga beklentisi içerisinde olduğunu fakat neticeyi gördüklerinde olmadığını anladıklarını söyleyen Karamollaoğlu, seçmen kararına sonuna kadar saygılı olduklarını söyledi.  CHP Listelerinden TBMM'ye giren Saadet Partilileriyle ilgili bir soruya da yanıt veren Temel Karamollaoğlu, "Onlarla ilgili de yemin töreninden sonra konuşacağız. Belki başka partilerde aday gösterilmiş olanların içinde bize katılacak olan arkadaşlarımız olabilir." şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı , parti genel başkanlığı konusunda partisinin desteğinin olduğunu, tereddüt olması halinde görevden çekilebileceğini söyledi. Yerel seçimlerle ilgili ittifak sürecinin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya da yanıt veren Karamollaoğlu, ittifak konusunun ilgili seçimlerde gündemde olacağını düşünmediğini bildirdi.

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