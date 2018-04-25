Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül Görüşmesi Sona Erdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki kritik görüşme saat 14.00'da Abdullah Gül'ün İstanbul Maslak'taki ofisinde başlamıştı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığının konuşulduğu görüşmenin 2 saat 15 dakika sürdüğü bildirilirken, görüşme sona erdikten sonra Temel Karamollaoğlu ofisten ayrıldı. Görüşmeyle ilgili açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılabileceği bildiriliyor. Habertürk'ten Duygu Kaya'nın az önce aktardığı bilgilere göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ayrılmasının ardından Gül'ün yanına bir konvoyun geldiği fakat konvoydaki isimler hakkında bilgi verilmediği bildirildi. Dün gerçekleşen Necmettin Erbakan Ödülleri'ne Saadet Partisi Genel Başkanı ve 11. Cumhurbaşkanı birlikte katılmış sık sık görüşmüşlerdi.

AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geçtiğimiz gün sürpriz olarak nitelendirilen bir görüşme gerçekleştirmişti.