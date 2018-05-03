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TEM'de Dehşete Düşüren Kaza! Yol Kenarında Buldular

TEM Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje girdi.

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TEM'de Dehşete Düşüren Kaza! Yol Kenarında Buldular

TEM Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje girdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:22
TEM'de Dehşete Düşüren Kaza! Yol Kenarında Buldular

TEM Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje girdi.  Kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.  Dehşete düşüren Kaza, TEM Otoyolu Düzce Küçük Melen Mevkiinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Ruhi K. idaresinde 35 AV 5340 plakalı otomobil,  henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Takla atan aracın içindeki Döndü K. ile Kerim E. araçtan fırlayarak ağır yaralanırken, sürücü Ruhi K. , Ayşe Ç, Hayrettin E. ve Fatma B'de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan araçtan fırlayarak ağır yaralanan kişileri yol kenarında bulurken, ilk müdahelenin ardından tüm yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TemTem Otoyolu Kaza
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