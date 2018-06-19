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TEM'de Dehşet! TIR, 6 Otomobili Biçti

TEM Otoyolu Dilovası geçişinde yavaşlayan trafiği fark edemeyen tır önünde seyir halindeki 6 otomobili parçalayarak durdu. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

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TEM'de Dehşet! TIR, 6 Otomobili Biçti

TEM Otoyolu Dilovası geçişinde yavaşlayan trafiği fark edemeyen tır önünde seyir halindeki 6 otomobili parçalayarak durdu. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

19 Haziran 2018 Salı 17:08
TEM'de Dehşet! TIR, 6 Otomobili Biçti

TEM Otoyolu Dilovası geçişinde yavaşlayan trafiği fark edemeyen tır önünde seyir halindeki 6 otomobili parçalayarak durdu. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Erdoğan E. idaresindeki TIR yavaşlayan trafiği fark edemeyerek önündeki seyir halinde olan araçlara çarptı. 6 otomobili biçerek duran TIR'ın çarptığı araçlar içerisindeki Emrah T., Mert Ç. , Zülfü G. isimli vatandaşlar yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya dair polisin soruşturması devam ediyor.

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