TEM'de Dehşet! TIR, 6 Otomobili Biçti

TEM Otoyolu Dilovası geçişinde yavaşlayan trafiği fark edemeyen tır önünde seyir halindeki 6 otomobili parçalayarak durdu. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Erdoğan E. idaresindeki TIR yavaşlayan trafiği fark edemeyerek önündeki seyir halinde olan araçlara çarptı. 6 otomobili biçerek duran TIR'ın çarptığı araçlar içerisindeki Emrah T., Mert Ç. , Zülfü G. isimli vatandaşlar yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya dair polisin soruşturması devam ediyor.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gleişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA