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Telefon Dinleme Skandalında Yeni Gelişme: Bakan'dan ve Bakanlıktan Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonunun polis tarafından dinlendiği iddiaları bugün medyada yer almıştı. Bu iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı ve Bakan Soylu açıklama yaptı.

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Telefon Dinleme Skandalında Yeni Gelişme: Bakan'dan ve Bakanlıktan Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonunun polis tarafından dinlendiği iddiaları bugün medyada yer almıştı. Bu iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı ve Bakan Soylu açıklama yaptı.

12 Nisan 2018 Perşembe 12:46
Telefon Dinleme Skandalında Yeni Gelişme: Bakan'dan ve Bakanlıktan Açıklama

İçişleri Bakanlığından ve Bakan Soylu'dan birer son dakika açıklaması geldi.

Süleyman Soylu'nun yakın polisleri tarafından dinlendiği iddiaları üzerine Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Gazetesi'nin 12 Nisan 2018 tarihli nüshası ve internet sitesinde yer alan 'Ankara'da deprem! Soylu'ya polis takibi!' başlıklı haber; maksatlı bir haber olup, esas maksadı, eski Türkiye'de olduğu gibi bu tip iddiaların ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasıdır. Başarılı bir şekilde devam eden terör, asayiş, trafik, uyuşturucu gibi önemli operasyonları yürüterek, kamu düzenini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yıpratılmaya çalışılması ve toplum nezdinde korku, itibarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturulmak istenmesidir"

"Bu maksatla 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyeti Kanunun Ek 7 inci maddesi uyarınca, her yıl istihbarat birimleri 81 ili kapsayacak şekilde iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden denetlenmektedir. Bu denetlemelerde herhangi bir hukuka aykırılık tespiti yapılması halinde gerekli soruşturma yapılmakta ve soruşturma sonucuna göre hukuki işlem tesis edilmektedir.

Haberde yer alan konu ile ilgili, 2017 yılında yapılan denetimlerde usulüne uygun olmayan, yargı kararından yoksun bir dinleme tespit edilmemiştir. Diğer konularda tespit edilen eksiklikler hukuka uygunluk yönünden soruşturulmaktadır. İddia edildiği gibi böyle bir soruşturma ile görevinden alınan personel bulunmamaktadır. İdari bir tasarruf olarak görev yeri değişikliği yapılmış, ancak bu soruşturmalar süresince herhangi bir görev yeri değişikliği söz konusu olmamıştır.

Bu konu üzerinde belirtmek isteriz ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Değil Sayın İçişleri Bakanı veya bir devlet büyüğü herhangi bir vatandaşımızla ilgili olarak kasıtlı veya yanlışlıkla dahi olsa hukuk dışında bir işlem gerçekleştirmesi halinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Herhangi bir konuda şikayet veya bilgi ulaştığında derhal gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmakta ve yasal gereği yerine getirilmektedir. Aslında bu bir itibarsızlaştırma ile kafa karıştırma ve güvensizlik ortamı oluşturma operasyonudur. Güvenlik önemlidir, ancak özgürlük ve kişisel haklar daha önemlidir. Özgürlük güvenlik dengesi yaklaşımı icat edilmiş bir yaklaşımdır. Esas olan hürriyet ve özgürlüktür."

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSüleyman SoyluSüleyman Soylu Polis
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