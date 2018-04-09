Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki Gece Kulübünde Dehşet!

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisinde arkadaşlarıyla birlikte bir gece kulübüne eğlenmeye giden 24 yaşındaki Tayfun Ceylan burada tartışma yaşadığı koruma tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesinde önceki gece yaşandı. Tayfun Ceylan isimli genç arkadaşlarıyla birlikte gittiği gece kulübünde bir süre eğlendi. Daha sonra dışarıya çıkan genç, henüz belirlenemeyen sebeple kulüpte bodyguard olarak çalışan Serkan Ç ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Serkan Ç, üzerindeki tabancayla genci vurdu. Ağır yaralanan Ceylan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan Ç'nin karakoldaki ifade işlemleri sürüyor.

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