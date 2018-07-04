Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tekirdağ'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

banner396

Tekirdağ'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:31
Tekirdağ'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Elde edilen bilgilere göre, Kamaradere Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir demir fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Ali Doğan, sac değişimi için fabrika çatısına çıktı. Dengesini kaybettiği belirtilen talihsiz işçi çatıdan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 42 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Doğan'ın cansız  bedeni, incelemeden sonra ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TekirdağTekirdağ Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün Açıklama Geldi! İttifak Sona Erdi
Bugün Açıklama Geldi! İttifak Sona Erdi
Son Dakika! Küçük Leyla'nın Ölümüyle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest
Son Dakika! Küçük Leyla'nın Ölümüyle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest
Destici Erken Seçim Çağrısını Yineledi
Destici Erken Seçim Çağrısını Yineledi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim