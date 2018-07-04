Tekirdağ'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Elde edilen bilgilere göre, Kamaradere Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir demir fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Ali Doğan, sac değişimi için fabrika çatısına çıktı. Dengesini kaybettiği belirtilen talihsiz işçi çatıdan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 42 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Doğan'ın cansız bedeni, incelemeden sonra ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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