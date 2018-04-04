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Tekirdağ Çorlu'da Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Tekirdağ Çorlu'da Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:18
Tekirdağ Çorlu'da Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre, Ali Can Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Çorlu-Çerkezköy yolunda seyreden Menderes Kara Yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada Ali can Yılmaz ile otomobilde bulunan 23 yaşlarındaki Ebru D. ve Esengül C. olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna gönderilirken, kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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