Tek Tip Kıyafetle İlgili Yeni Gelişme! Kıyafetler Cezaevine Gönderildi



Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılan terörden yargılananlara yönelik tek tip uygulamasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, KHK ile getirilen tek tip düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, kıyafetlerin Diyarbakır Cezaevine gönderildiğini, terör şüphelilerinin bu kıyafetlerle yargılanmaları için Adalet Bakanlığı'ndan gelecek yönetmelik düzenlemesinin beklendiğini belirtti.

Bilindiği gibi bir FETÖ'cünün üzerinde 'hero' yazılı tişörtle mahkeme salonuna gelmesi büyük tepkilere neden olmuş, 15 Temmuz hain darba girişiminden sonra bu tişörtler yasaklanmış ve giyenler hakkında hukuki süreç başlatılmıştı. Yine bir başka duruşmada da FETÖ'cülerin deyim yerindeyse 'iki dirhem bir çekirdek' giyinmesi tepkilere neden olmuş, Bakanlık halktan gelen yoğun talep üzerine tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili çalışma başlatmıştı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile terör şüphesiyle yargılanan kişilerin duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesiyle ilgili düzenleme hayata geçirilmişti. Şimdi sadece Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımlayacağı yönetmelik bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA