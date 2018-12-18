Tek Tip Askerlik Sistemiyle İlgili Flaş Açıklama

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, milyonlarca insanın büyük bir merakla ve heyecanla beklediği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili soruyu cevapladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak" ifadelerine yer verildi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçeleri ile ilgili görüşmelerde parti grupları adına söz alan milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en çok merak edilen konulardan biri olan "tek tip" askerlikle ilgili gelinen son aşamayı paylaştı.

TEK TİP ASKERLİK 2019'DA AÇIKLANACAK

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da detaylı bir şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak.

Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi. Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.

ASTEĞMENLİKTE 12 AYA DEVAM EDİLECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİ

Şu ana kadar yürütülen çalışmalarda, normal askerlik yükümlülüerri için 9 ay erlik süresi öne çıktı.

Üniversite mezunları arasından ihtiçay durumuna göre belirlenenn asteğmenlikte ise sürenin 12 ay olarak konurması eğilimi ağırlık kazandı. Orduda profesyonelleşme kapsamında kısa ve uzun dönem askerlik süreleri yeniden belirlenecek.

Ayrıca dövizli askerliği de kapsayacak şekilde temel eğitim şartını içeren bedelli askerliğin seçeneklere eklenmesi gündemde.

Bedelli askerlik konusundaki uygulamanın ihtiyaç fazlası halinde otomatik devreye girmesi, askerlikte yığılma sorununu çözebileceği yöntemler arasında öne çıkıyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvuru yaptığı belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." ifadelerini kullandı.



Uzman erbaşlar başta olmak üzere subay ve astsubayların özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, "Orduevleri, uzman erbaşlarımıza bazı yerler düzenlenmesi konusu vardı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'e kursa gelen gençlerimiz bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Onun için Ankara'da başladık, yer temin ettik, örnek olarak bunu açacağız ve daha sonra ilk fırsatta İstanbul'da iki, İzmir'de bir olmak üzere başlayıp bunu geliştireceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Uzuv kaybı olmayan muharip gazilere ilişkin soruya da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Malul kalmayacak şekilde yaralanan TSK ve İçişleri Bakanlığı personeli sayısı 19 bin 987. Bunlarla alakalı mesele, yüzde 40 uzuv kaybı olup olmaması meselesi değil, askerlik görevini yapıp yapamaması meselesi." ifadelerini kullandı. Akar, buna ilişkin çalışmaların ilgili bakanlıklarla koordineli birlikte devam ettiğini söyledi.

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