Tek Tip Askerlik Sisteminin Detayları Belli Oldu!

Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Eski Başkanı Hulusi Akar'ın dün yaptığı açıklamada herkes için tek tip askerlik geliyor mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Tek tip askerlik sisteminin detayları merak ediliyor. Detaylar netleşmeye başladı.

3 AY ZORUNLU 6 AY BEDELLİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı tek tip askerlik taslağına göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. 9 aylık sürenin 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı herkesin üzerinde çalıştığı 9 ay tek tip askerlik yapacağı taslak üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Taslağa göre bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Kalan 6 aylık süre için ödenecek bedel her yıl yeniden belirlenip Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

BAZI MESLEKLERE TERCİH HAKKI VERİLECEK

Doktor, öğretmen, hakim, avukat ve sporcu gibi meslek mensuplarına hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı tanınacak.

Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde askerliğini tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye şekil verecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde devam ettirildiğini belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" açıklaması yapmıştı.

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