Tek Tip Askerlik Sisteminin Detayları Belli Oldu!

Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Eski Başkanı Hulusi Akar'ın dün yaptığı açıklamada herkes için tek tip askerlik geliyor mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Tek tip askerlik sisteminin detayları merak ediliyor. Detaylar netleşmeye başladı.
3 AY ZORUNLU 6 AY BEDELLİ
Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı tek tip askerlik taslağına göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. 9 aylık sürenin 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı herkesin üzerinde çalıştığı 9 ay tek tip askerlik yapacağı taslak üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Taslağa göre bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Kalan 6 aylık süre için ödenecek bedel her yıl yeniden belirlenip Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.
BAZI MESLEKLERE TERCİH HAKKI VERİLECEK
Doktor, öğretmen, hakim, avukat ve sporcu gibi meslek mensuplarına hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı tanınacak.
Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde askerliğini tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye şekil verecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde devam ettirildiğini belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" açıklaması yapmıştı.
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Böle olurda iyi olurr
abooooooooooooooooo
Paranın gücünü görüyoruz paran varsa her şeyden muafsın hey para hey kiminde varsın kiminde yoksun zaten zor kazanmak her şey çok pahalı kazandığında heken bitiyor ay sonu zor geliyor..
dindar sorgulamayan vatan sevgisi yarım tek tip insanlar
Kısa dönem yapmalıyız acilen .. 3 ay daha kitleyecekler . Canları sıkıldıkça sistem değişiyorlar .
Bunu 2020 yılından sonra yapsanız daha iyi olmaz mıydı?
Lafınizda sözünüzde durun artık hikaye haline getirdiniz 3+6 yok 7+3 yok ta yok yok ta yok bu ne ya 2019 da uygulanması lazım yani
Lafınizda sözünüzde durun artık hikaye haline getirdiniz 3+6 yok 7+3 yok ta yok yok ta yok bu ne ya 2019 da uygulanması lazım yani bin defA oldu bildirim geliyor hep yeni düzenleme yeni düzenleme bitmedimi bu ne ya