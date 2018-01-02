Tecavüzcü Diye Az Kalsın Linç Ediliyordu! Suç Duyurusunda Bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz pazar günü tacizci denilerek yaklaşık 30 kişi tarafından dövülen ve öldürülmek istenen Ü.Ö polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Akyazı'da geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda Ü.Ö , çarşıda yürürken bazı kişilerin yönlendirmesiyle Tacizci ilan edilmiş, linç edilmek istenmişti.

Olayla ilgili konuşan 30 yaşındaki Ü.Ö, "Yolcu minibüsünden indim ve çarşı merkezinde yürümeye başladım. Bir anda yaklaşık 30 kişilik bir grup üzerime gelmeye başladı. 'Bu tecavüzcü' diyerek bana saldırmaya başladılar. Bunu duyan esnaf ve vatandaşların bir kısmı da onlara inanarak bana saldırdı. 'Ben yapmadım' dedim ama inandıramadım. Bir pasaja sığındım, burada beni duyarlı vatandaşlar kurtardı ve polise teslim ettiler. Duyarlı vatandaşlardan Allah razı olsun, onlar sayesinde ölümden kurtuldum. Beni linç etmek isteyenlerle yargı önünde hesaplaşacağım. Ben söylendiği gibi biri değilim" dedi. Olaydan sonra hastaneye giden ve darp raporu alan Ü.Ö, daha sonra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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