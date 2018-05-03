Tecavüz İddiaları Sendikayı Karıştırdı!

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan A.G., evine çağırdığı yabancı uyruklu gündelikçiye tecavüz iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. aynı zamanda Kültür Sanat İşgörenleri Sendikası Genel Örgütlenme ve Kadın Kolu sekreterliği de yaptığı öğrenilen A.G.'nin tutuklanması merkezi Ankara'da bulunan sendikayı karıştırdı.

Kültür Sanat-İş Sendikası Genel Başkanı Cüneyt Balkız, konuyla ilgili, "Olay henüz netleşmedi. Ortada bir suçlama var. Suçlamayı yapan da Kazakistan uyruklu bir kadın. Sendika avukatımız olayı araştırıyor. Ancak üyemiz tutuklu olduğu için net bilgi alamıyoruz" ifadelerini kullandı. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, olayın duyulmasından kısa bir süre sonra 20 üye sendikadan istifa ederken, istifalarla ilgili de konuşan Balkız, "İlk duruşmanın 14 Mayıs’ta olduğunu öğrendik. Biz de süreci takip ediyoruz. Zaten kendisi kurumu tarafından da açığa alınmış. Tabi karar çıkmadığı için kendisi ile ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz" dedi.

Tecavüzcü olduğu iddia edilen memurun açığa alındığını belirten Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş, "Konu yargıya intikal etti. Gereken de yapıldı. Kurum içinde yaşanan bir olay olmadığı için açıklama yapmam doğru olmaz. Savcılık gereken incelemeyi yapıyor." dedi.