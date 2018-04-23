Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TBMM'de İYİ Parti Gerginliği! MHP'liler İtiraz Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen 15 Milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kuran İYİ Parti için TBMM Genel Kurulu'nda  yer düzenlemesine gidildi.

banner396

TBMM'de İYİ Parti Gerginliği! MHP'liler İtiraz Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen 15 Milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kuran İYİ Parti için TBMM Genel Kurulu'nda  yer düzenlemesine gidildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:47
TBMM'de İYİ Parti Gerginliği! MHP'liler İtiraz Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen 15 Milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kuran İYİ Parti için TBMM Genel Kurulu'nda  yer düzenlemesine gidildi.

Bazı MHP'liler düzenlemeye itiraz edince tartışmalar yaşandı ve MHP'lilerin yoğun ısrarı neticesinde yer düzeninde tekrar değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi, Genel Kurul'daki oturma düzeninde salonun en sağında yer alan Milliyetçi Hareket Partisini bir yana alarak bu bölümü İYİ Parti'li milletvekillerine tahsis etti. Bunun üzerine MHP'li milletvekilleri duruma itiraz etti. Bugünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek özel oturum öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri, İYİ Parti'nin kendi sıralarına gelmesine itiraz ettiler, itirazlarından dönmeyen MHP'lilerin teklifi kabul edildi ve yer düzeni tekrar değiştirildi.  

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.04.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
Mhp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan 38 dakika önce

Ne oldu mhp ağa oğlumuzun yerini beğenmedin yoksa çocukmusunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Nuri Okutan İYİ Parti TBMM Grubu Adına TBMM Genel Kurulu'nda İlk Söz Alan Milletvekili Oldu
Nuri Okutan İYİ Parti TBMM Grubu Adına TBMM Genel Kurulu'nda İlk Söz Alan Milletvekili Oldu
Olaylı Derbiye İlişkin Gözaltı Sayısı 31'e Yükseldi
Olaylı Derbiye İlişkin Gözaltı Sayısı 31'e Yükseldi
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim