TBMM'de İYİ Parti Gerginliği! MHP'liler İtiraz Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen 15 Milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kuran İYİ Parti için TBMM Genel Kurulu'nda yer düzenlemesine gidildi.

Bazı MHP'liler düzenlemeye itiraz edince tartışmalar yaşandı ve MHP'lilerin yoğun ısrarı neticesinde yer düzeninde tekrar değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi, Genel Kurul'daki oturma düzeninde salonun en sağında yer alan Milliyetçi Hareket Partisini bir yana alarak bu bölümü İYİ Parti'li milletvekillerine tahsis etti. Bunun üzerine MHP'li milletvekilleri duruma itiraz etti. Bugünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek özel oturum öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri, İYİ Parti'nin kendi sıralarına gelmesine itiraz ettiler, itirazlarından dönmeyen MHP'lilerin teklifi kabul edildi ve yer düzeni tekrar değiştirildi.

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