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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Flaş KHK Açıklaması "O Maddenin Ucu Açık"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Metin Feyzioğlu, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK'da tartışmalara yol açan 'sivillere yargı muafiyeti' getirdiği iddia edilen maddenin sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığına ilişkin net bir ifade yer almadığını, söz konusu maddenin ileriyi de kapsayacak şekilde ucu açık bırakıldığını söyledi.

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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Flaş KHK Açıklaması "O Maddenin Ucu Açık"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Metin Feyzioğlu, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK'da tartışmalara yol açan 'sivillere yargı muafiyeti' getirdiği iddia edilen maddenin sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığına ilişkin net bir ifade yer almadığını, söz konusu maddenin ileriyi de kapsayacak şekilde ucu açık bırakıldığını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:27
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Flaş KHK Açıklaması "O Maddenin Ucu Açık"

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Flaş KHK Açıklaması "O Maddenin Ucu Açık"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Metin Feyzioğlu, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK'da tartışmalara yol açan 'sivillere yargı muafiyeti' getirdiği iddia edilen maddenin sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığına ilişkin net bir ifade yer almadığını, söz konusu maddenin ileriyi de kapsayacak şekilde ucu açık bırakıldığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliğinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen baro başkanlarıyla acil bir toplantı gerçekleştiren Feyzioğlu, "696 sayılı KHK, sadece 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasına katılan, büyük fedakarlıklarla göğsünü tanklara, bombalara siper eden vatandaşlarımıza yönelik bir hüküm içermemektedir. Kuşkusuz bu düzenlemenin kanunla yapılması mümkündür. Söz konusu KHK geleceğe yönelik olarak sivillerin kendi takdirlerine göre 15 Temmuz darbe girişiminin devamı niteliğinde olarak yorumladıkları eylemleri güç kullanarak bastırabileceklerine dair bir sorumsuzluk hükmü içermektedir. Böyle bir düzenleme kanunla dahi yapılamaz. Kendine 'devlet' diyen devlet asla böyle bir düzenlemeyi kabul edemez, böyle bir düzenlemenin varlığı devlet olarak devama engeldir.

Bazı yetkililerin açıklamaları 'KHK'nin ilgili maddesinin sadece 15-16'sını kapsadığı, bu niyetle KHK'nin yazıldığı' şeklinde olsa da hepimiz okuma yazma bilen insanlarız, maddede böyle bir açıklık yoktur, tam aksine madde, geleceğe yönelik ve ucu tamamen açık bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirmiştir" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 17:30
Anahtar Kelimeler:
KhkKhk Madde
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