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Tayfun Karali'nin Bayıltana Kadar Dövdüğü O Zabıta İlk Kez Konuştu

İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin şiddet uyguladığı zabıta memuru, yaşanan skandal olay sonrası açıklamalarda bulundu.

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Tayfun Karali'nin Bayıltana Kadar Dövdüğü O Zabıta İlk Kez Konuştu

İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin şiddet uyguladığı zabıta memuru, yaşanan skandal olay sonrası açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:21
Tayfun Karali'nin Bayıltana Kadar Dövdüğü O Zabıta İlk Kez Konuştu

Geçtiğimiz hafta meydana gelen ve görüntüleri önceki gün ortaya çıkan skandal görüntülerde, bir zabıta amiri, emniyet şeridini kullandığı için zabıta memurunu bayıltana kadar dövüyor. Yaşanan skandal sonrası zabıta memuru ilk kez konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin, emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle bir zabıta memuruna arkadaşlarının önünde bağırdığı, sonra da defalarca tokat attığı, bayıltana kadar döverek şiddet uyguladığı anlar önceki gün ortaya çıkmış ve zabıta amirine çok sayıda tepki gelmişti. 

Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun kaleme aldığı göre; televizyon kanalları ve sosyal medya üzerinde kısa süre içinde yayılan ve büyük tepkilere neden olan görüntüler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zabıta amiri Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili açıklama yapan Mevlüt Uysal, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar" sözlerini söyledi.

Zabıta Kenan İlk Kez Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta Kenan Fidan,yaşaan feci olay ile ilgili yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirten Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum."

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Zabıta Daire Başkanından Zabıta Memuruna Bayıltan Dayak/VİDEO HABER
Zabıta Daire Başkanından Zabıta Memuruna Bayıltan Dayak/VİDEO HABER
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Yavv hacii 6 saat önce

Ne yaptin sen her suçun kanunda bir cezası var kendi başına kanunları uyguluyorsun. Sonuç hüsran..

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Hasan 6 saat önce

bu yüzden bu taşeron saçmalıgının bir an önce kalkması lazım belediyelerden.

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