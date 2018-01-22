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Taşeron Kadro'da İlk Sonuçlar Şok Etti! 20 Başvurudan 12'si Red!

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin merakla beklediği taşeron kadro sonuçları açıklanmaya başladı. SGKRehberi isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan taşeron işçilerin sürekli işçi pozisyonu için başvurularının çoğunluğu rededildi.

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Taşeron Kadro'da İlk Sonuçlar Şok Etti! 20 Başvurudan 12'si Red!

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin merakla beklediği taşeron kadro sonuçları açıklanmaya başladı. SGKRehberi isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan taşeron işçilerin sürekli işçi pozisyonu için başvurularının çoğunluğu rededildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:08
Taşeron Kadro'da İlk Sonuçlar Şok Etti! 20 Başvurudan 12'si Red!

Taşeron Kadro'da İlk Sonuçlar Şok Etti! 20 Başvurudan 12'si Red!

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin merakla beklediği taşeron kadro sonuçları açıklanmaya başladı. SGKRehberi isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan taşeron işçilerin sürekli işçi pozisyonu için başvurularının çoğunluğu reddildi.

Sonuçları resmi sitesinden ilan eden kurum 20 başvurudan 8'inin kabul edildiğini, 12'sinin reddedildiğini belirtti. Aileleriyle birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi KHK ile yürürlüğe girmişti. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 1 milyon 20 bin civarındaki taşeron işçinin kamuda sürekli işçi statüsüyle istihdam edilmelerine yönelik başvurular 12 Ocak 2018 tarihine kadar devam etmişti. Kamu kurum ve kuruluşları 20 Şubat 2018 tarihine kadar bu başvuruları değerlendirecek.

Fakat bazı kurumlar hızlı biçimde kabul ve red edilen isimleri açıklamaya başladı. SGK Rehberi isimli internet sitesinde yer alan habere göre Konya Orman Bölge Müdürlüğü'ne Taşeron Kadro başvurusu yapan 20 kişiden 12'si red şoku yaşadı. 8 kişiyse sınav sürecine girmeye hak kazandı. 

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Son Güncelleme: 22.01.2018 13:15
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