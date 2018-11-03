Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yeni Logosu Belli Oldu!

24 Haziran Seçimlerinden sonra Bakanlıkların yapılarında değişiklikler yapıldı. Yapıların ve teşkilatlanmaların yapıları değişirken kurumsal kimlik yapısında da değişiklikler yapılacağı söylenmişti. Buna istinaden bakanlıklara yeni logolar hazırlanmaya başlanmıştı.

Yeni logolardaın hepsinin ortak özelliği hepsinde 16 yıldız olacağıydı.

Bu çerçevede logoları değiştirilecek olan Bakanlıklar şöyle;

Adalet Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Tarım ve Orman Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Gençlik ve Spor, Çalışma Bakanlığı,

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

Yeni Logonun büyük hali ise şöyle;

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