Tarım Bakanı'ndan 'Suruç'  Açıklaması 'Birbirimizi Selamlayıp Oyumuzu Veriyoruz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde blok oy kullanıldığına yönelik sosyal medyada çıkan videolar ve iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Bakan Fakıbaba, "Şu ana kadar Allah'a şükür barış ve kardeşlik içerisinde, tam bir demokrasi şöleni içerisinde Şanlıurfa'mızda seçimler geçiyor. Böyle de devam edeceğine yürekten inanıyorum, hemşehrilerimize inanıyorum. Neticenin demokrasi adına ülkemize, Urfa'mıza hayırlara vesileme olmasını diliyorum, kazanan barış, kardeşlik ve demokrasi olacaktır diyorum.Ben devamlı takip ediyorum. Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa'da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp gidip oylarımızı veriyoruz. 'Şanlıurfa'da olaylar var, Suruç'ta olaylar var...' Böyle bir şey bana gelmiş değil. Takip ediyorum, arkadaşlarımız sükunet içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kimse etkilenmesin diye oyumu kullandığım okulu bile dolaşmadım." dedi.

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