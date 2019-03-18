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Tarım Bakanı'ndan Personel alım Açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından personel alım açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

Tarım Bakanı'ndan Personel alım Açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından personel alım açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

18 Mart 2019 Pazartesi 21:43
Tarım Bakanı'ndan Personel alım Açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından personel alım açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

Pakdemirli konu hakkında açıklamasında ise;

"Şimdi ben buradan bütün değerli kardeşlerime sesleniyorum.

KPSS'lerine girsinler  puanlarını alsınlar.

Madem ki devlette çalışma gibi bir şeyi gönüllerine koymuşlar.

Bunu yapsınlar yapmasınlar demiyorum.

Devlette ne zaman ihtiyaç doğarsa Tarım ve Orman Bakanlığı veya başka bir bakanlığa başvuru yapabilirler.

Orda hiçbir değişiklik yok, ancak hayatlarını tek bir hedef olarak memuriyet olarak görmemeleri gerekiyor.

Ben sadece bakan olduğum dönem devletten maaş alan bir insandım ve hep özel sektörde çalıştım.

İmkanlarımda devletin en iyi yerlerine gelmekti ve o dönemde hiçbir sıkıntımın olmadığı bir dönemdeydim.

Devlette çok değerli kadrolarımız var. Ama devlet insanın kişisel gelişimi ve kariyer gelişimi için en iyi iş veren değil.

Bir defa bunu gönüllerine düştülerse bunu kaçırmasınlar.

Ama bugün evde oturup annelerinin babalarının maaşlarını yemesinler.

Gitsinler üç kuruşa çalışsınlar. Orda kazanacakları deneyim devlette kazanacakları deneyim değildir.

Çalışma hayatına atılsınlar. Her şey bir sıfırdan büyüktür o yüzden her şey sıfırdan büyüktür.

Bu yüzden arkadaşlarım bir yandan kendilerine iş arasınlar iş bulsunlar ve çalışsınlar.

Bizim iki bakanlığımız birleşti ve şuan 152 bin kişiyiz.

Buna bir 10 bin, buna bir 20 bin, 50 bin daha eklenebilir mi?

İhtiyaç varsa eklenir ama bizim yapılanmamız henüz bitmiş değil.

Norm kadro çalışmalarımız bitmiş değil. Norm kadro çalışmalarımız biter bitmez ihtiyaç varsa tabi ki konu bizde değil.

Hazine ve Maliye bakanımızla görüşürüz ve oradan alacağımız onayla gerekli kadroları ihdas ederiz.

Seçim öncesinde alımımız yok, seçim sonrasında çalışmalarımız biter bitmez ihtiyaç varsa bazı alanlarımızda eksik varsa kabaca bakıldığında var gözüküyor.

Oralara gerekli atamalar yapılır.

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