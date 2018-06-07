Tarım Bakanı Fakıbaba: Vatandaş Hizmet Yapabilecek Siyasetçi İstiyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Belediye Toplantı salonunda STK temsilcileri , muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Bakan Fakıbaba, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 27. Dönem Milletvkekili seçimleri için destek istedi.

Türkiye'de yaşayan herkesin birinci sınıf olduğunu, Tek bayrak altında mutlu yaşamak için vatandaşların sorununu çözebilecek bir partinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Fakıbaba, AK Parti'yi işaret ederek, "Problem mi var? Gelin problemi beraber çözelim. Kardeşlerim kavgayla neyin hallolduğunu gördünüz? O ona bir laf atacak, o ona bir laf atacak. Arkadaş, vatandaş laf değil iş, ekmek, aş istiyor, hizmet istiyor. Hizmet yapabilecek, hizmetkarlık yapabilecek siyasetçi istiyor. Yoksa muhalefette gelip konuşacaksın 'Ben Kürtler için şunu yapacağım.' Kardeşim ben herkes için yapacağım. Ben Türk için de Kürt için de Arap için de yapacağım. Ben yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. Benim için Kürt, Türk, Arap değil, benim için iyi insan olmak, üretken insan olmak, faydalı insan olmak önemli. Bundan dolayı bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Şu algıyı kaldıralım. Gelin Suruç'tan başlayalım ve dalga dalga Şırnak'a kadar kardeşliği, barışı, sevgiyi, saygıyı yayalım. Kürt halkı, her zaman söylüyorum, namuslu, dürüst ve üretken insanlardır.

Allah şahidimdir, her fırsatta bunu söylüyorum.Yok Kürt, yok Arap, yok Türk, yok Alevi, yok Sünni... Bu benim elimde değil. Anam, babam buymuş, ben de bu olmuşum. Anne Kürt, baba Türk. Çocuğu ise hem Kürt hem de Türk'tür. Bunlar Allah'ın bize verdiği şeyler, bunları büyütmeye gerek yok. Veya bir Yunan geldi, oda benim kardeşim. Oda gelsin üretsin, Yunan diye onu ezmemiz gerekmiyor." dedi.

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