Tarihte Benzeri Görülmedi! TSK Öyle Bir Vurdu Ki

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 72 uçakla Afrin kırsalına gerçekleştirilen harekatın yakın tarihte benzerinin görülmediğini, söz konusu hava akınının yüzde 95,57 isabet oranı ile vurmasının bir rekor olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı adı verilen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada 72 uçakla gerçekleşen harekatın ilk gününde tespit edilen 113 hedeften 108'inin tam isabetle vurulduğunu bildirmişti. Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, açıklanan rakamları sosyal medya hesabı üzerinden değerlendi. Ağar, "Afrin kırsalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi.113 hedefin % 95.57 isabetle 108'in vurulması ise BİR REKOR. Dünyada benzeri yok." ifadelerini kullandı.

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