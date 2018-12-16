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Tarihi hamamda facia! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bulunan Kestel Tarihi Şifa Hamamı’nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden biri olan Habip Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarihi hamamda facia! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bulunan Kestel Tarihi Şifa Hamamı’nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden biri olan Habip Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16 Aralık 2018 Pazar 13:38
Tarihi hamamda facia! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bulunan Kestel Tarihi Şifa Hamamı’nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden biri olan Habip Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç Olay, Bursa'nın merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı’nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, hamamın içini ısıtmak için kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Habip Doğan, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onayın tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onayın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA       

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
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