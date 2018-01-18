Tamirci Telefonunu Bırakan Kadının Fotoğraf ve Videolarını Kopyalayıp...

İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde meydana gelen olayda 1 çocuk annesi kadının telefonundaki görüntüleri izinsiz şekilde kopyalayan tamirci, bu görüntüler ile şantaj yaptı. Şantaj olayında mahkeme tahliye kararı verdi.

Telefonunu tamirciye veren E.M.'nin 23 yaşındaki oğlu S.M. yaşanan olay ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Annem ve babam bana, bir erkeğin annemi cep telefonundan rahatsız ettiğini söylemişlerdi. Bir gün cep telefonuma WhatsApp'tan annemin gülen bir fotoğrafı gönderildi. Ben de cevap olarak, 'sonuç' diye yazdım. Ayrıca Alperen Koç isimli bir Facebook hesabından annemin müstehcen içerikli 8 adet fotoğrafı ile bir videosu gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorması üzerine, tanık S.M., "Ben annemin benim telefonumdan sanığa mesaj attığına hiç şahit olmadım" ifadelerine yer verdi.

Durumu Bana Anlattıktan Sonra..

Daha sonra E.M.'nin kocası G.M., tanık olarak dinlendi. G.M., de yaşanan skandal olay ile ilgili verdiği ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Eşime sürekli bilinmeyen numaralardan aramalar geliyordu. Sonradan eşimden durumu öğrendim. Aynı zamanda Alperen Koç isimli facebook hesabından eşime ait müstehcen video ve resimler gönderildi" dedi. Sanık avukatının sorusu üzerine G.M., "Olay ortaya çıktıktan sonra eşimin telefonları devamlı bendeydi. Sanıktan yine mesajlar geliyordu. Ancak ben engelliyordum. Eşimin mesaj göndermesi mümkün değildir. Çünkü telefonlar hep benim yanımdaydı"

Sanık Avukatı

Bunun ardından söz alan sanık avukatı müvekkilinin 2,5 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbir olmaktan çıkmış, cezaya dönüşmüştür. Karartılması mümkün bir delil de yoktur. Müvekilim ile şikayetçi arasındaki whatsaap görüşmeleri incelendiğinde aralarındaki ilişkinin farklı olduğu görülecektir. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Tehdit ve Hakaret Konuşmaları Elimizde

bu sözlerin ardından konuşan E.M.'nin avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise müvekkilini şu sözlerle savundu:

"Elimizde, müvekkilimin sanık tarafından tehdit ve hakarete uğradığına dair telefon görüşmelerini içeren ses kaydı var. Bunu, CD içersinde mahkemenize sunuyorum"

Tahliye

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme hakimi sanığın tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Tahliye gerekçesinde, sanığın tutuklu kaldığı süre ve üzerine yüklenen suçların öngörülen yaptırımlarının üst sınırı dikkate alındığı belirtildi. Müşteki avukatının sunduğu ses dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Fotoğrafları O Kişi Bana Gönderdi

Sanık C.K., aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia ederek, E.M.'nin telefonundan herhangi bir görüntü almadığını, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.'ye ve ailesine gönderdiğini söylemişti.

Fotoğrafları Yakınlarıma Gönderdi

Şikayetçi kadın ise, sanığın WhatsAap'ını kopyaladığını söyleyerek, "Önce aileme söyleyemedim. Ancak dayanılmaz bir hal alınca eşime durumu anlattım. Daha sonra 23 yaşındaki oğlumdan tutun da 80 yaşındaki yakınıma kadar fotoğraf ve görüntülerimi gönderdi" dedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara