Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TAMAM Paylaşımları Hakkında Hükümetten Flaş Çıkış: Paylaşımların Tamamı...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya üzerinde yapılan TAMAM paylaşımları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

banner396

TAMAM Paylaşımları Hakkında Hükümetten Flaş Çıkış: Paylaşımların Tamamı...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya üzerinde yapılan TAMAM paylaşımları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:19
TAMAM Paylaşımları Hakkında Hükümetten Flaş Çıkış: Paylaşımların Tamamı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama Twitter'da geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Şayet bir gün milletimiz 'Tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullandı. Bu ifadelerin ardından muhalefet liderleri başta olmak üzere sosyal medyada platformu Twitter üzerinde yüzbinlerce kişi yaptıkları paylaşımlarda 'T A M A M' etiketiyle yaklaşık 2 milyona yakın mesaj atıldı.

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN YANIT GELDİ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı son dakika açıklamasında, bu mesajların 'FETÖ ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden' atıldığı görüşünü dile getirdi. Ünal, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza FETÖ'nün, PKK'nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan'ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler."

BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Önceki gün yapılan milyonlarca paylaşımın ardından TAMAM paylaşımları bugün de yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TamamTamam NedirSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Valiliği'nden 'Sahte Vali' Uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'Sahte Vali' Uyarısı
Sınav Sorusu Çalarak Atanan FETÖ'cülere Maaş Şoku!
Sınav Sorusu Çalarak Atanan FETÖ'cülere Maaş Şoku!
Osmaniye'de Askeri Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
Osmaniye'de Askeri Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim