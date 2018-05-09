TAMAM Paylaşımları Hakkında Hükümetten Flaş Çıkış: Paylaşımların Tamamı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama Twitter'da geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Şayet bir gün milletimiz 'Tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullandı. Bu ifadelerin ardından muhalefet liderleri başta olmak üzere sosyal medyada platformu Twitter üzerinde yüzbinlerce kişi yaptıkları paylaşımlarda 'T A M A M' etiketiyle yaklaşık 2 milyona yakın mesaj atıldı.

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN YANIT GELDİ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı son dakika açıklamasında, bu mesajların 'FETÖ ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden' atıldığı görüşünü dile getirdi. Ünal, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza FETÖ'nün, PKK'nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan'ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler."

BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Önceki gün yapılan milyonlarca paylaşımın ardından TAMAM paylaşımları bugün de yapıldı.

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