Talihsiz Kadın İşkence Görüp Bıçaklanmıştı! Kurtarılamadı!

Gaziantep'te 16 senelik eşi İlhan Kaya'nın ağzını çorap tıkayarak kapattıktan sonra yumrukladığı, defalarca bıçakladığı Neslihan Kaya isimli talihsiz kadın 9 gündür yoğun bakım tedavisi gördüğü hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz hafta Güneş Mahallesinde meydana gelen olay gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre 3 sene önce şizofreni teşhisi konulan İlhan Kaya, akşam evinde eşi Neslihan Kaya ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılırken, Neslihan Kaya 2'si kız 4 çocuğuyla aynı odada uyudu. Gece eve geri dönen İlhan Kaya, eşini yanına çağırdı. Yanına gelen kadını mutfaktan aldığı bıçakla tehdit eden adam, çığlıkların duyulmaması için kadının ağzını çorap tıkayarak kapattı.

Defalarca yumruk ettiği eşini 40 bıçak darbesiyle yaraladı. Adamın bir anlık boşluğundan yararlanarak kanlar içinde üst kata kaçan kadın şahsın ablasından yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ambulans geldi. Kaya, buradaki ilk müdahelenin ardından Şahinbey Eğitim ve Uygulama hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Talihsiz kadının 9 günlük yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybettiği bildirildi.

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