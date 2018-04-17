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Taksisine Aldığı Engelli Kıza Tecavüz Eden Şoför Gözaltına Alındı

Engelli kızı ormanlık alana götürüp burada tecavüz eden taksi şoförü polisteki ifadesinde engelli kızın kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

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Taksisine Aldığı Engelli Kıza Tecavüz Eden Şoför Gözaltına Alındı

Engelli kızı ormanlık alana götürüp burada tecavüz eden taksi şoförü polisteki ifadesinde engelli kızın kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

17 Nisan 2018 Salı 18:37
Taksisine Aldığı Engelli Kıza Tecavüz Eden Şoför Gözaltına Alındı

Antalya'da 51 yaşındaki taksi sürücüsü N.A. , aracına aldığı zihinsel engelli 18 yaşındaki B.Ç'yi ormanlık alana götürüp burada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.  Olay 7 Nisan 2018 tarihinde Aksu ilçesi Isparta Karayolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yüzde 65 zihinsel engelli 18 yaşındaki genç kızı taksisine alan 51 yaşındaki şoför nereye gideceğini sordu. Genç kızın 'Afyon'a gideceğim' demesi üzeirne mesafenin uzak olduğunu kendisini başka yere götürebileceğini söyleyen B.Ç. 3 saat genç kızı gezdirdikten sonra Isparta yolundaki ormanlık alanda aracı park etti.

Aracın arka koltuğuna geçen N.A. engelli kıza tecavüz etti. Daha sonra genç kızı kent merkezine bırakan şahıs kayıplara karıştı. İlerleyen saatlerde evine giden genç kız yaşadıklarını annesine anlattı. Olay sonrası polise giden anne taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Engelli kızın ifadesi avukat ve psikolg eşliğinde alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheli taksiciyi yakalamak için aynı marka ve modelde 436 aracı inceledi. Daha sonra zanlıya ulaşıldı. Polis tarafından yakalanan şahıs engelli kızla isteğiyle birlikte olduğunu öne sürdü. Mahkemeye çıkarılan N.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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