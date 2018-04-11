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Taksim'in Ortasında Bonzai Kabusu!

İstanbul Taksim Meydanı'nda bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde bekleyen 3 kişi kameralara  yansıdı.

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Taksim'in Ortasında Bonzai Kabusu!

İstanbul Taksim Meydanı'nda bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde bekleyen 3 kişi kameralara  yansıdı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 20:07
Taksim'in Ortasında Bonzai Kabusu!

Bonzai gençlerin hayatını karartmaya devam ediyor. Onca ölüm, kötü görüntüye rağmen uyuşturucu kullanımı günden güne artıyor. Son örneği bugün Taksim Meydanında yaşandı. Bonzai kullandığı iddia edilen kişiler Taksim'in ortasında kendilerinden geçerek yerlerde yatmaya başladılar. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen şahıslar, daha sonra bir seyyar satıcısının uyarısıyla ayağa kalkarak bölgeden uzaklaştı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde bekleyen 3 kişi kameralara  yansıdı. Taksim Meydanındaki AKM önünde bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen üç kişi fenalaştı. Yere yatan şahıslar uzun süre çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzanırken, bir seyyar satıcısının 'Herkes size bakıyor' dediği görüldü. Meydanın dolmuş durakları tarafında  da yine bonzai kullandığı iddia edilen bir kişinin yerde hareketsiz kaldığı gözlemlendi.

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Anahtar Kelimeler:
TaksimTaksim BonzaiTaksim Bonzai Kabusu
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