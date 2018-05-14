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'Takılarım Çalındı' Demişti! Üzerinden 67 Bin Liralık Takı Çıktı!

İzmir Dikili'de düğünde takılan zinet eşyaları ve paraların çalındığını iddia ederek jandarmaya giderek şikayette bulunan gelinin, altınları alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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'Takılarım Çalındı' Demişti! Üzerinden 67 Bin Liralık Takı Çıktı!

İzmir Dikili'de düğünde takılan zinet eşyaları ve paraların çalındığını iddia ederek jandarmaya giderek şikayette bulunan gelinin, altınları alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:41
'Takılarım Çalındı' Demişti! Üzerinden 67 Bin Liralık Takı Çıktı!

İzmir Dikili'de düğünde takılan zinet eşyaları ve paraların çalındığını iddia ederek jandarmaya giderek şikayette bulunan gelinin, altınları alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin bavulunda 67 bin tl değerinde ziynet eşyası bulundu.  Elde edilen bilgilere göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde jandarmaya başvuru yapan G.Y. isimli gelinin 'Düğünde kendisine takılan altın ve paraların bir kısmınının çalındığını, ev ahalisinden şüphelendiğini' iddia ederek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. İfadesi alınan gelin, İstanbul'daki bir hastanede doktor olarak bir süre çalışıp ayrıldığını, İzmir'de ikinci evliliğini yaptığını iddia etmesi üzerine hastaneyle irtibata geçen jandarma ekipleri, kadının beyanının doğru olmadığını belirledi. G.Y.'nin bulunduğu adrese giden ekipler, gelinin evden ayrıldığını tespit etti, bunun üzerine fiziki takip başladı.

Düzenlenen operasyonla Menemen ilçesinde üzerinde 3 sahte kimlikle yakalanan gelinin bavulunda 67 bin liranın üzerinde altın ve ziynet eşyası, 5 bin lira da nakit para ele geçirildi. Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan kadın, İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

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IzmirIzmir Dolandırıcı Gelin
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