Survivor'da Cinsel İlişki Oluyor mu? Nihat Doğan'dan Açıklama

Önceki gün Seda Sayan'ın programına katılan Nihat Doğan, Survivor ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucu Seda Sayan'ın sorularını yanıtlayan Nihat Doğan, açıklamalarda flaş sözlere yer verdi. Seda Sayan'ın Survivor'da cinsel ilişki oluryor mu? sorusu ise günün bombası oldu.

“Survivor’da cinsellik oluyor mu?” diye açıkça soru soran Seda Sayan’a konuğu Nihat Doğan şu şekilde cevap verdi: “Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun.” Programın bir diğer konuklarından olan sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu ise bu konu hakkında bir açıklama yaptı ve “Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan Survivor'da

Sosyal medya platformları Instagram ve Twitter hesapları üzerinden açıklama yapan Nihat Doğan, Survivor'ın bu yıl ki yarışmalarına katılacağını duyurmuştu. Doğan, "Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018'e gidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor" sözleriyle Survivor 2018'e gideceğini açıklamıştı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara