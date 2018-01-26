Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Survivor'da Cinsel İlişki Oluyor mu? Nihat Doğan'dan Açıklama

Seda Sayan'ın programına konuk olan Nihat Doğan, Seda Sayan'ın, 'Survivor'da cinsel ilişki oluyor mu?' sorusuna yanıt verdi.

banner396

Survivor'da Cinsel İlişki Oluyor mu? Nihat Doğan'dan Açıklama

Seda Sayan'ın programına konuk olan Nihat Doğan, Seda Sayan'ın, 'Survivor'da cinsel ilişki oluyor mu?' sorusuna yanıt verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 22:02
Survivor'da Cinsel İlişki Oluyor mu? Nihat Doğan'dan Açıklama

Önceki gün Seda Sayan'ın programına katılan Nihat Doğan, Survivor ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucu Seda Sayan'ın sorularını yanıtlayan Nihat Doğan, açıklamalarda flaş sözlere yer verdi. Seda Sayan'ın Survivor'da cinsel ilişki oluryor mu? sorusu ise günün bombası oldu. 

“Survivor’da cinsellik oluyor mu?” diye açıkça soru soran Seda Sayan’a konuğu Nihat Doğan şu şekilde cevap verdi: “Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun.” Programın bir diğer konuklarından olan sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu ise bu konu hakkında bir açıklama yaptı ve “Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan Survivor'da

Sosyal medya platformları Instagram ve Twitter hesapları üzerinden açıklama yapan Nihat Doğan, Survivor'ın bu yıl ki yarışmalarına katılacağını duyurmuştu. Doğan, "Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018'e gidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor" sözleriyle Survivor 2018'e gideceğini açıklamıştı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SurvivorSurvivor Cinsel IlişkiNihat Doğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Hatay Kırıkhan'a 2 Roket Düştü
Son Dakika: Hatay Kırıkhan'a 2 Roket Düştü
Mert Fırat'ın 2013'teki Bu Röportajı Olay Oldu-Saatlerce Twitter Gündeminde
Mert Fırat'ın 2013'teki Bu Röportajı Olay Oldu-Saatlerce Twitter Gündeminde
1 Ay Ara ile 2 Bitcoin Operasyonu: Madencilik Materyalleri Ele Geçirildi
1 Ay Ara ile 2 Bitcoin Operasyonu: Madencilik Materyalleri Ele Geçirildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim