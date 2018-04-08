Sürücü Kursunda Dehşet! Genç Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Gaziantep'in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalıştığı öğrenilen bir kadın, tartıştığı kişi tarafından vahşice katledildi.

İddialara göre, Araban ilçesi Yeni Altuntaş Mahallesi Akbudak Caddesindeki bir ehliyet kursunda çalışan Sevda Betül Altıntaş isimli 23 yaşındaki genç kadın kursta görüştüğü Hasan Ç. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hasan Ç, genç kadını 7 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Olayın ardından kurstan kaçan Hasan Ç'yi gören vatandaşlar sürücü kursuna girdiklerinde talihsiz kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Bir otomobille hastaneye kaldırılan Altıntaş yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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