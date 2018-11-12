Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Suriyelilere Ücretsiz Telefon Kartı Haberine Yalanlama

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyelilere dağıtılmak üzere şifreli telefon kartı ihalesine çıktı. Artık Türkiye'de bulunan Suriyeliler yurtdışı ve yurtiçi telefon görüşmeleri için para ödemeyecek. Ajanslara yansıyan bu haberle ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Suriyelilere Ücretsiz Telefon Kartı Haberine Yalanlama

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyelilere dağıtılmak üzere şifreli telefon kartı ihalesine çıktı. Artık Türkiye'de bulunan Suriyeliler yurtdışı ve yurtiçi telefon görüşmeleri için para ödemeyecek. Ajanslara yansıyan bu haberle ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:15
Suriyelilere Ücretsiz Telefon Kartı Haberine Yalanlama

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyelilere dağıtılmak üzere şifreli telefon kartı ihalesine çıktı. Artık Türkiye'de bulunan Suriyeliler yurtdışı ve yurtiçi telefon görüşmeleri için para ödemeyecek. Ajanslara yansıyan bu haberle ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye'deki göçmenler için ilk etap olarak 60 bin adet ücretsiz telefon kartı ihalesi açtı. Kartlar ile ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından yurtdışı ve yurtiçine yapılacak telefon görüşmeleri Suriyelilere ücretsiz olacak. Karta sahip olan kişi kartın arkasında yazan numarayı aradıktan sonra yine kartta bulunan şifreyi girerek 28 Avrupa Birliği ülkesi ve diğer 13 ülkeyi ücretsiz olarak arama imkanına sahip olacak. Ücretsiz Telefon Kartlarının 15 şehirde dağıtımı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ülkemizde, ücretsiz sağlık, psiko-sosyal destek, doğum parası, aylık harcırah gibi irçok imtiyaz sahibi olan Suriyelilerin telefon faturalarını da devlet dolayısıyla vergilerle devletini ayakta tutan vatandaş ödeyecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ihaleyi 7 Mart 2018 tarihinde Ankara'da yaptığı ortaya çıktı. İhaleyi alan şirketle özel ticari sözleşme imzalanmasından sonra kartla en geç 2019 Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak.

İlk aşamada toplam 60 bin adet olarak basılacak olan kartlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15 şehre gönderilecek. Kamp dışında yaşayan Suriyeliler de bu kartları Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden temin edebilecek. Bu kart ile Suriyeliler yurtiçi 130 dakika, yurtdışı içinse bin 73 dakika ücretsiz telefon görüşmesi hakkına sahip olacak.

MAYIS AYINDA DAĞITILACAK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihalenin tamamlanmasından sonra Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Geri Gönderme Merkezleri'ne belirtilen miktarda ihaleyi alan firmaya kargolama işlemi yaptıracak. Merkezlere başvuran göçmenler kartlarını mayıs ayı itibariyle almaya başlayacak.

GÖÇ İDARESİNDEN YALANLAMA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli sığınmacıların yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmeleri için para ödemeyeceklerine dair basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Suriyelilerin telefon faturalarını da biz ödeyeceğiz" başlığı ile haberlerin yer aldığı hatırlatılatılarak telefon arama kartı alımı ihalesinin maksatlı olarak çarpıtıldığı, kamuoyuna asılsız ve gerçek dışı bilgilerle servis edildiği belirtildi.

GÖÇ İdaresi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Söz konusu ihale, ülkelerindeki şiddet ve savaş ortamından kaçarak topraklarımıza sığınan Suriyeli misafirlerimiz için değil, Geri Gönderme Merkezleri'mizde sınır dışı edilmek üzere tutulan ve kendi maddi imkanlarıyla iletişimini sağlayamayan sınırlı sayıdaki yabancıları kapsamaktadır. Amaç bu kişilerin kendi konsoloslukları ve ülke makamlarıyla belge temini için görüşmelerinin sağlanarak haklarında yapılan sınır dışı etme işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktır.

Ayrıca haberde iddia edildiği gibi telefon kart alımı ihale bedeli milli bütçeden değil, AB hibe fonundan karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 09:10
Anahtar Kelimeler:
suriyelilere ücretsiz telefon kartı haberine yalanlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ömer 12 saat önce

Eğer böyle bi durum olursa bu çok kötü bi durum. Resmen bi facia

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
osman 12 saat önce

Allah belanızı versin daha ne denir ki hakkım haram zıkkım olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Efe 12 saat önce

Suriye vatandaşlığına nasıl geçebilirim?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xxy 12 saat önce

Haram olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tuğba 12 saat önce

Ülkenin adını da değiştirelim bağımsız Suriye cumhuriyeti olsun yazıklar olsun ne denirki

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çiğdem 12 saat önce

Abi ben valla Türk olup vatanımda ne kadar ezik biriyim ben alamadim devletimden böyle bir yardım açız yeminlen açız ekmek peynir almaya gücümüz yetmiyor bırakın beni valla suriyeli olup Türkiye ye gelip tekrardan Türk vatanďası olup bende sefa süreyim ya hakk diyorum bu konuyu Allah'a havale ettim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
medine 12 saat önce

kendi ülkemizde mülteciden kötü durumdayız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 12 saat önce

Bi o kaldı kendi insanın bokuyla oynarken 1600 lira asgari ücret ile 300 lira doğalgaz 500 kira 100 ayda elektrik öderken bi bu kalmıştı değilmiş hakkımı asla helal etmiyorum size

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Bakan Varank: 1289 personel TÜBİTAK'tan ihraç edildi
Bakan Varank: 1289 personel TÜBİTAK'tan ihraç edildi
7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı
7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı
Bir Tıkla Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu Öğrenin!
Bir Tıkla Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu Öğrenin!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim