suriyelilere ücretsiz telefon kartı haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyelilere dağıtılmak üzere şifreli telefon kartı ihalesine çıktı. Artık Türkiye'de bulunan Suriyeliler yurtdışı ve yurtiçi telefon görüşmeleri için para ödemeyecek. Ajanslara yansıyan bu haberle ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye'deki göçmenler için ilk etap olarak 60 bin adet ücretsiz telefon kartı ihalesi açtı. Kartlar ile ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından yurtdışı ve yurtiçine yapılacak telefon görüşmeleri Suriyelilere ücretsiz olacak. Karta sahip olan kişi kartın arkasında yazan numarayı aradıktan sonra yine kartta bulunan şifreyi girerek 28 Avrupa Birliği ülkesi ve diğer 13 ülkeyi ücretsiz olarak arama imkanına sahip olacak. Ücretsiz Telefon Kartlarının 15 şehirde dağıtımı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ülkemizde, ücretsiz sağlık, psiko-sosyal destek, doğum parası, aylık harcırah gibi irçok imtiyaz sahibi olan Suriyelilerin telefon faturalarını da devlet dolayısıyla vergilerle devletini ayakta tutan vatandaş ödeyecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ihaleyi 7 Mart 2018 tarihinde Ankara'da yaptığı ortaya çıktı. İhaleyi alan şirketle özel ticari sözleşme imzalanmasından sonra kartla en geç 2019 Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak.

İlk aşamada toplam 60 bin adet olarak basılacak olan kartlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15 şehre gönderilecek. Kamp dışında yaşayan Suriyeliler de bu kartları Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden temin edebilecek. Bu kart ile Suriyeliler yurtiçi 130 dakika, yurtdışı içinse bin 73 dakika ücretsiz telefon görüşmesi hakkına sahip olacak.

MAYIS AYINDA DAĞITILACAK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihalenin tamamlanmasından sonra Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Geri Gönderme Merkezleri'ne belirtilen miktarda ihaleyi alan firmaya kargolama işlemi yaptıracak. Merkezlere başvuran göçmenler kartlarını mayıs ayı itibariyle almaya başlayacak.

GÖÇ İDARESİNDEN YALANLAMA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli sığınmacıların yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmeleri için para ödemeyeceklerine dair basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Suriyelilerin telefon faturalarını da biz ödeyeceğiz" başlığı ile haberlerin yer aldığı hatırlatılatılarak telefon arama kartı alımı ihalesinin maksatlı olarak çarpıtıldığı, kamuoyuna asılsız ve gerçek dışı bilgilerle servis edildiği belirtildi.

GÖÇ İdaresi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Söz konusu ihale, ülkelerindeki şiddet ve savaş ortamından kaçarak topraklarımıza sığınan Suriyeli misafirlerimiz için değil, Geri Gönderme Merkezleri'mizde sınır dışı edilmek üzere tutulan ve kendi maddi imkanlarıyla iletişimini sağlayamayan sınırlı sayıdaki yabancıları kapsamaktadır. Amaç bu kişilerin kendi konsoloslukları ve ülke makamlarıyla belge temini için görüşmelerinin sağlanarak haklarında yapılan sınır dışı etme işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktır.

Ayrıca haberde iddia edildiği gibi telefon kart alımı ihale bedeli milli bütçeden değil, AB hibe fonundan karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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