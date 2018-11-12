Suriyelilere Ücretsiz Telefon Kartı!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyelilere dağıtılmak üzere şifreli telefon kartı ihalesine çıktı. Artık Türkiye'de bulunan Suriyeliler yurtdışı ve yurtiçi telefon görüşmeleri için para ödemeyecek. Ajanslara yansıyan bu haberle ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye'deki göçmenler için ilk etap olarak 60 bin adet ücretsiz telefon kartı ihalesi açtı. Kartlar ile ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından yurtdışı ve yurtiçine yapılacak telefon görüşmeleri Suriyelilere ücretsiz olacak. Karta sahip olan kişi kartın arkasında yazan numarayı aradıktan sonra yine kartta bulunan şifreyi girerek 28 Avrupa Birliği ülkesi ve diğer 13 ülkeyi ücretsiz olarak arama imkanına sahip olacak. Ücretsiz Telefon Kartlarının 15 şehirde dağıtımı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ülkemizde, ücretsiz sağlık, psiko-sosyal destek, doğum parası, aylık harcırah gibi irçok imtiyaz sahibi olan Suriyelilerin telefon faturalarını da devlet dolayısıyla vergilerle devletini ayakta tutan vatandaş ödeyecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ihaleyi 7 Mart 2018 tarihinde Ankara'da yaptığı ortaya çıktı. İhaleyi alan şirketle özel ticari sözleşme imzalanmasından sonra kartla en geç 2019 Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak.

İlk aşamada toplam 60 bin adet olarak basılacak olan kartlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15 şehre gönderilecek. Kamp dışında yaşayan Suriyeliler de bu kartları Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden temin edebilecek. Bu kart ile Suriyeliler yurtiçi 130 dakika, yurtdışı içinse bin 73 dakika ücretsiz telefon görüşmesi hakkına sahip olacak.

TÜRKLER ABD'Yİ 286 LİRAYA ARIYOR

Faturasız bir cep telefonu hattına sahip olan vatandaş Türkiye'den ABD'yi aramak istediğinde dakika başına 2 lira 20 kuruş ödüyor. Göç İdaresi'nin dağıtacağı karta sahip olan Suriyeli ise ABD ile 130 dakika ücretsiz görüşebilecek. Yani vatandaş 130 dakika için 286 TL öderken devletin dağıtacağı kart ile Suriyeliler ücretsiz görüşme sağlayacak. Diğer ülkeler için de sağlanan ücretsiz dakikalar hesaplandığında bir kartın değerin 950 TL'nin üzerine çıkıyor.

MAYIS AYINDA DAĞITILACAK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihalenin tamamlanmasından sonra Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Geri Gönderme Merkezleri'ne belirtilen miktarda ihaleyi alan firmaya kargolama işlemi yaptıracak. Merkezlere başvuran göçmenler kartlarını mayıs ayı itibariyle almaya başlayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA