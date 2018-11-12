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Suriyelilere Şehit Çocuğu Ayrılacalığı

Okula kayıt yaptıran öğrencilerin ikametgah adreslerine göre okul kaydı yaptırması gerekiyor ancak Adana Valiliği, Suriyeli çocukların oturduğu yerin, ikametgahın dikkate alınmadan istedikleri okula kayıtlarının yapılabilmesi için talimat verdi.

Suriyelilere Şehit Çocuğu Ayrılacalığı

Okula kayıt yaptıran öğrencilerin ikametgah adreslerine göre okul kaydı yaptırması gerekiyor ancak Adana Valiliği, Suriyeli çocukların oturduğu yerin, ikametgahın dikkate alınmadan istedikleri okula kayıtlarının yapılabilmesi için talimat verdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:22
Suriyelilere Şehit Çocuğu Ayrılacalığı

Okula kayıt yaptıran öğrencilerin ikametgah adreslerine göre okul kaydı yaptırması gerekiyor ancak Adana Valiliği, Suriyeli çocukların oturduğu yerin, ikametgahın dikkate alınmadan istedikleri okula kayıtlarının yapılabilmesi için talimat verdi.

Türkiye'de yalnızca şehit ve gazi çocuklarına tanınan ayrıcalık Suriyeli öğrencilere verildi. Adana'da Valilik, şehirdeki tüm Suriyeli çocukların ikametgaha bakılmaksızın istedikleri okullara kayıt yaptırılması talimatı verdi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz'un imzasıyla 15 ilçe kaymakamlığı kanalıyla ildeki tüm okullara gönderilen yazıda, Suriyeli öğrencilerden 1.sınıfa başlayacaklardan ‘denklik belgesi istenmemesi' de talep edildi.

UYMAYANA CEZA VERİLECEK

Talimata uymayan okul yöneticilerine uyarı yapıldı. Adana Vali Yardımcısı, “Suriyeli öğrencilerin okullara kayıtlarında zorluk çıkaran ve kayıtlarını yapmayan kurum idaresi hakkında yasal işlem başlatılacağı…” uyarısını yaptı. Yönetmeliklere aykırı talimatı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Orhan Sümer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, “Suriyeli çocukların sadece şehit, harp malulü ve muharip gazi çocuklarına tanınan hukuki istisnadan yararlandırılmasına yaklaşımınız nedir?” diye sordu.

İŞTE O TALİMAT

Adana Vali Yardımcısı Yavuz'un yazısı, kaymakamlıklar aracılığı ile kentteki tüm okullara dağıtıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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suriyelilere şehit çocuğu ayrılacalığı
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