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Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Medya ve İletişim Çalıştayı'nda, Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar sıralandı.

Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Medya ve İletişim Çalıştayı'nda, Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar sıralandı.

20 Kasım 2018 Salı 15:16
Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Medya ve İletişim Çalıştayı'nda, Suriyeliler hakkında doğru bilinen  yanlışlar sıralandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Medya ve İletişim Çalıştayı'nda, Türkiye'deki Suriyeliler hakkında, 'TOKİ'den bedava ev', 'devletten maaş', 'telefon faturalarının ödenmesi', 'sınavsız üniversite', 'oy kullanma' ve 'devlet memuru olarak işe alınma' gibi doğru bilinen birçok yanlış olduğu ancak bunların kesinlikle doğru olmadığına dikkat çekildi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Çalıştayda yapılan sunumlarda, Suriyelilerle ilgili medya ve sosyal medyada doğru bilinen yanlışlar da değerlendirmeye alındı. Asılsız olduğu belirtilen bu yanlışlar ise şöyle sıralandı:

"Suriyelilerin telefon faturasını devlet ödemiyor. Ankesörlü telefonlarda kullanılmak için dağıtılacak kartlar, geri gönderme merkezlerinde sınırdışı edilecek yabancılar için kullanılıyor. Suriyeliler devletten kesinlikle maaş almıyor. Kızılaykart ile yapılan yardımların gideri Avrupa Birliği üye ülkeler tarafından karşılanıyor. Suriyelilerin istediği üniversiteye sınavsız girdiği doğru değil. ABD vatandaşı bir öğrenci Türkiye'de hangi haklara sahipse Suriyeli öğrenci de aynı haklara sahip. Suriyelilerin devlet memuru olarak işe alındıkları da doğru değil. 657 sayılı Devlet Memurları kanununda devlet memuru olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır. Yabancıların memur olma hakkı yoktur. TOKİ'den bedava ev verilmesi de doğru değildir. TOKİ'den ev sahibi olmanın da ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Seçimlerde Suriyelilerin oy kullanması için şart Türkiye vatandaşı olmaktır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiç kimse oy kullanamaz." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 15:28
Anahtar Kelimeler:
suriyeliler doğru bilinen yanlışlar
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