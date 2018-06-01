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Suriyeliler Dolar Bozdurarak Kampanyaya Destek Oldu

Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, dolar bozdurma kampanyasına destek oldu.

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Suriyeliler Dolar Bozdurarak Kampanyaya Destek Oldu

Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, dolar bozdurma kampanyasına destek oldu.

01 Haziran 2018 Cuma 13:11
Suriyeliler Dolar Bozdurarak Kampanyaya Destek Oldu

Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, dolar bozdurma kampanyasına destek oldu. Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği üyeleri, İstanbul Fatih'teki Ziraat Bankası'nda dolarlarını TL'ye çevirmek için bir araya geldi.

Dolar Bozdurma kampanyasına destek olmak için tüm dolarlarını Türk Lirasına çeviren Dernek üyesi Suriyeliler adına konuşan Numur Alnemer, "Bazı dönemlerde Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Bu dönemlerde dolar bozdurma kampanyaları düzenleniyor. Biz de Suriyeli hukukçular olarak birşeyler yapmak istedik. Bugün Türk ekonomisine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için dolarlarımızı bozduracağız. Türkiye'nin yanında olduğumuz göstermek için bir araya geldik. Türkiye'deki Suriyelileri Türk ekonomisine destek olmak için dolar bozdurmaya davet ediyorum" dedi.

Suriye'nin Başkenti Şam'da avukatlık yaptığını söyleyen Alnemer, savaştan dolayı 6 sene önce Türkiye'ye geldiğini, şimdi İstanbul'daki suriyelilere hukuki danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

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SuriyeSuriyelilerDolar Bozdurma Kampanyası
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