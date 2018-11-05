Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu bugün yayımlanan yazısında Suriyeli Öğrencilere 1200 lira burs verildiğini belirtti.
Cumhurbailanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Gençlik Zirvesi'nde öğrencilere verilen kredi ve burslara dair yaptığı konuşmayı eleştiren Muratoğlu, Suriyeli öğrenilerin 1200 lira burs aldığını aktardı.
CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada; “İlla burs… Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladım, kredi aldığın zaman faizsiz… İş bulmadan da değil, iş bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine bu yakışır” ifadelerini kullanmıştı.
'SURELİ ÖĞRENCİYE 1200 LİRA KENDİ GENCİNE 500 LİRA'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Muratoğlu yazısında ''Ah be Cumhurbaşkanım… Bakınız Kanada Başbakanıtarifeli uçakla gidiyor diğer ülkelere resmi ziyarete… Bir sürü uçak var bizde… Katar da hediye etti bir tane… Bedavacılığa alışmasak, sadece hediye uçağı satsak, onun parasıyla 115 bin öğrenciye 4 yıl boyunca burs sağlasak… Suriyeli olunca 35 milyar dolar harcadığını açıkla. Suriyeli öğrencilerin destek bursu 1200 lira… Kendi gencine gelince bedavacılığa alışma! Verilen 500 liralık burs mu fazla?'' ifadelerine yer verdi.
KYK'DAN VEKİL ÇOCUKLARINA, TORPİLLİ AKRABALARA BURS!
Murat Muratoğlu şöyle devam etti;
''Genelde Kredi ve Yurtlar Kurumu, fakülteye; “Biz gelir düzeyi düşük öğrencileri tespit edemeyebiliriz, ihtiyacı olan 50 öğrenci ismi gönderin, burs çıkartalım” der.
Peki, hangi isimler gider? Vekil çocukları, torpilli akrabaları, parti gençlik kolları…
Öğrenciye gösterdiği adres öğrenim kredisi… “Faizsiz” diyor lakin ödemediğin her gün gecikme zammı kesiliyor. İki yıliçinde ödemezsen vergi dairesi haciz işlemlerine başlıyor. Maalesef yine yanlış biliyor. Kandırılmaya doyamıyor!''
Bu tayyibe oy veren akcomarlar okusun illa t.c kaldirip suriyelimi olmak gerekiyor bu ulkede arkads kendi vatandasina yok suriyelilere ozel burs istelik 1200 tl akp ye oy veren vatan hainidir
1200 lira suriyeli öğrencilere yetmez 1600 olsun 1600 bizim Türk öğrenciler de baksın daha çok bakarlar haklarını aramazlarsa daha çok bakarlar
Suruyeliye 1200 lira burs !! Ben 400 lira kredi aldım işsizim ödemesi geldi erteletmek istedim üzerine 1200 lira koydu bu faiz değil mi ? Keyfimdende değil işsiz olfugum için ödeyemiyorum babam asgari ücretle çalışıyo 5 kişilik bi aileyiz kış geldi kömür fiyatları malum bu adama nasıl diyim benim kredi borcumu öde diye zaten ödeyemez kredi borclarının silinmesini istiyorum.suriyelide kendi memleketiñe gitsin.
Bende zamanında burs aldım geri ödemesi olan bir burs ne zorluklarla okuduk bize başbakanlık bursu çıkmadı hep sıkıntı hep stres çektik başkanım Suriyeli sığınmacılara bu destek niye 7000 TL ödedim ben o 7000 TL yi geri istiyorum
aynen öyle baba benim düşündüklerimi kaleme alıp yazıya dökmüzsün. MYO okuyup bitirdim burs zamanı başvuru yaptım, ALLAH şahit babam çalışmıyor maaşı emeklisi sgksı yok hiç bir şekilde malımız paramız yok bende aynı şekildeydim kesin dedim karşılıksız burs cıkar bana rahat ederim bide ne göreyim kiredi çıktı şok oldum çalışamadıgım için aile durumu imkanı olmadıgı için mecbur aldım okuyup bitirdim şimdi 6 ay sonra ayda 450 tl taksit olmak üzere 8 bin tl vermem gereken borçum var ve durumum vazyetim aynı şekilde devam ediyor ne yaparım nasıl öderim bilmiyorum.
Hakkım varsa hellal etmiyorum biz okulu bitirdik geri ödeme li bursmu dur ne onu çıkardılar başımıza vermeseydiniz bundan iyiydi hakkımı hellal etmiyorum
Yalan !
Ak partiye oy veren vatan hainidir diyen vatandaş begenmiyosan başka memlekette yaşa asıl vatan haini sensin zamanında millet yemeye ekmek bulamıyordu kudurdunuz iyice. Ayrıca doğuda senelerdir kimse fatura ödemiyordu batıdaki vatandaşa kayıp kaçak bedeli diye yansıtılıyordu çözülecek onca mesele varken herkes kendi cebinin derdine düşmüş. Kendinize gelin. Sözcü gazetesinin altındaki yorumdan ne beklenir zaten lan.