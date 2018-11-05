Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu bugün yayımlanan yazısında Suriyeli Öğrencilere 1200 lira burs verildiğini belirtti.

Cumhurbailanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Gençlik Zirvesi'nde öğrencilere verilen kredi ve burslara dair yaptığı konuşmayı eleştiren Muratoğlu, Suriyeli öğrenilerin 1200 lira burs aldığını aktardı.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada; “İlla burs… Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladım, kredi aldığın zaman faizsiz… İş bulmadan da değil, iş bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine bu yakışır” ifadelerini kullanmıştı.

'SURELİ ÖĞRENCİYE 1200 LİRA KENDİ GENCİNE 500 LİRA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Muratoğlu yazısında ''Ah be Cumhurbaşkanım… Bakınız Kanada Başbakanıtarifeli uçakla gidiyor diğer ülkelere resmi ziyarete… Bir sürü uçak var bizde… Katar da hediye etti bir tane… Bedavacılığa alışmasak, sadece hediye uçağı satsak, onun parasıyla 115 bin öğrenciye 4 yıl boyunca burs sağlasak… Suriyeli olunca 35 milyar dolar harcadığını açıkla. Suriyeli öğrencilerin destek bursu 1200 lira… Kendi gencine gelince bedavacılığa alışma! Verilen 500 liralık burs mu fazla?'' ifadelerine yer verdi.

KYK'DAN VEKİL ÇOCUKLARINA, TORPİLLİ AKRABALARA BURS!

Murat Muratoğlu şöyle devam etti;

''Genelde Kredi ve Yurtlar Kurumu, fakülteye; “Biz gelir düzeyi düşük öğrencileri tespit edemeyebiliriz, ihtiyacı olan 50 öğrenci ismi gönderin, burs çıkartalım” der.

Peki, hangi isimler gider? Vekil çocukları, torpilli akrabaları, parti gençlik kolları…

Öğrenciye gösterdiği adres öğrenim kredisi… “Faizsiz” diyor lakin ödemediğin her gün gecikme zammı kesiliyor. İki yıliçinde ödemezsen vergi dairesi haciz işlemlerine başlıyor. Maalesef yine yanlış biliyor. Kandırılmaya doyamıyor!''

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