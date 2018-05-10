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Suriyeli Katil Yakalandı! Karısı Duymasın Diye Sevgilisiyle Annesini Feci Şekilde Katletti

Mersin'de geçtiğimiz sene Ağustos ayında yaşanılan olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Yaşadıkları evde katledilen Suriyeli anne ve kızın katil zanlısı 8 ay sonra yakalandı.

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Suriyeli Katil Yakalandı! Karısı Duymasın Diye Sevgilisiyle Annesini Feci Şekilde Katletti

Mersin'de geçtiğimiz sene Ağustos ayında yaşanılan olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Yaşadıkları evde katledilen Suriyeli anne ve kızın katil zanlısı 8 ay sonra yakalandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 16:46
Suriyeli Katil Yakalandı! Karısı Duymasın Diye Sevgilisiyle Annesini Feci Şekilde Katletti

Suriyeli cinayet zanlısının öldürülen kızın sevgilisi olduğu, karısının ilişkiyi öğrenmesinden korktuğu için cinayeti işlediği öğrenildi. 29 Ağustos 2017 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesinde işten eve dönen Suriyeli baba, eşi 42 yaşındaki Cuma ile kızı 19 yaşındaki Uvfa Naasan'ı vahşice öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından 60'ın üzerinde bıçak darbesiyle iki insanı katleden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis baba ve oğlun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almış fakat emniyetteki ifadelerin ardından salıvermişti.

Cinayetin peşini bırakmayan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 kişilik özel bir ekiple aylar süren araştırma sonucunda katil zanlısını tespit etti. 8 ay boyunca anne ve kızın cinayet zanlısını ya da zanlılarını bulmak için çalışma yürüten özel ekip, aile ile sık sık görüştüğü ve olay sırasında ifadesinin de alındığı öğrenilen Şevket K'yı takibe aldı. Şevket K'nın olaydan bir süre sonra Mersin'i terk ettiği, telefonunu da değiştirdiğini belirleyen polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde zanlı Gaziantep'de yakalandı.

Gece saatlerinde Mersin'e getirilen şahıs ilk ifadesinde cinayeti kabul etti. Öldürülen genç kızla gönül ilişkisi olduğunu, karısının durumu öğrenmesinden endişelendiği için genç kızı katlettiğini olay anında evde bulunan genç kızın annesini de delil bırakmamak için öldürdüğünü söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeliSuriyeli Katil
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