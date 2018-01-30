Suriye'den Kahreden Haber ! Askeri Konvoya Saldırı (Şehit ve Yaralılar Var)

İdlib gerginliği azaltma kontrol gücü faaliyetleri çerçevesinde, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya bombalı araçla saldırı yapıldığı, bir sivil personelin şehit olduğu bildirildi.

İdlib Gerginliği azaltma kontrol gücü faaliyetleri çerçevesinde, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya bölücü hainlerce bombalı araçla saldırı düzenlendiği bir sivil personelin şehit olduğu, bir asker ve bir sivil personelin de yaralandığı öğrenildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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