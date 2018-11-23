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Suriye Sınırı Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Gaziantep Valiliği tarafından Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi olduğunu ilan etti.

Suriye Sınırı Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Gaziantep Valiliği tarafından Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi olduğunu ilan etti.

23 Kasım 2018 Cuma 18:48
Suriye Sınırı Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Gaziantep Valiliği tarafından Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi olduğunu ilan etti.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle;

Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere;2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince;

Hududun geri bölgesinde, 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre 23 Kasım 2018- 07 Aralık 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.11.2018 19:25
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suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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