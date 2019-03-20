Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Süresiz nafaka zulmü sona eriyor!

Evlilik kadar boşanma da doğal hayatın içerisinde yerini almış durumda. Hemen hemen birçoğumuz kendi yaşamasa dahi çevresinde bu sancılı ve zorlu sürece tanıklık etmiştir. Yaşayanlar için tabii ki apayrı bir yıkım ve zorluktur boşanmak. Ama dediğimiz gibi evlenmek kadar boşanmak da artık hayatımızın içerisinde.

Süresiz nafaka zulmü sona eriyor!

Evlilik kadar boşanma da doğal hayatın içerisinde yerini almış durumda. Hemen hemen birçoğumuz kendi yaşamasa dahi çevresinde bu sancılı ve zorlu sürece tanıklık etmiştir. Yaşayanlar için tabii ki apayrı bir yıkım ve zorluktur boşanmak. Ama dediğimiz gibi evlenmek kadar boşanmak da artık hayatımızın içerisinde.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:43
Süresiz nafaka zulmü sona eriyor!

Evlilik kadar boşanma da doğal hayatın içerisinde yerini almış durumda. Hemen hemen birçoğumuz kendi yaşamasa dahi çevresinde bu sancılı ve zorlu sürece tanıklık etmiştir. Yaşayanlar için tabii ki apayrı bir yıkım ve zorluktur boşanmak. Ama dediğimiz gibi evlenmek kadar boşanmak da artık hayatımızın içerisinde.

Boşanırken en çok can sıkan bir diğer olay ise çiftlerden birinin ekonomik zorlukta olması veya mahkemenin pozitif ayrımcılıkla diğer tarafı nafaka ödemeye mecbur bırakması durumudur. Nafaka haliyle karşılıklı anlaşma ile de verilebilir elbette. Ancak genellikle belli bir süre sonra nafaka can sıkıcı bir külfet ve zorlayıcı bir unsur haline dönüşmekte. Konuyla ilgili hükümetin bir yasal düzenleme yapacağı yönündeki haber A Haberden geldi. Adalet Bakanlığı konuyla ilgili düzenleme yapılacağını ve bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağını söyledi.

TASLAKDA OLMASI MUHTEMEL YENİ DÜZENLEMELER ŞÖYLE

Çocuklu boşanmalarda 5 yıl, çocuksuz boşanmalarda ise 1 yıl süreli nafakaların ardından nafakanın duracağı öngörülüyor. Bu esnada ekonomik açıdan zorda olan tarafın mağdur olmaması için de düzenlemeye eklemeler yapılacak. Bu doğrultuda devlet ekonomik zorluğa düşen tarafı istihdam ederek mağduriyeti ortadan kaldıracak. Nafakanın ve sürenin belirlenmesi ile ilgili takdir mahkemede olabilecek. Mahkeme kusurlu olan tarafa nafaka bağlanmamasına hükmedebilecek. Nafakasını ödeyemeyen eşe uygulanan tazyik hapsi kaldırılacak.

Binlerce kişi şüphesiz ki bu ve benzeri mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor. Hükümetin bu konuda düzenleme yapması için geçtiğimiz yıl da sosyal medya üzerinden binlerce kişi taleplerini dile getirmişti. Çağrılara kulak veren hükümetin somut adımları ne zaman hayata geçireceği merakla bekleniyor.

Son Güncelleme: 20.03.2019 15:47
Anahtar Kelimeler:
süresiz nafaka zulmü sona eriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da Korkutan Deprem
Amasya'da Korkutan Deprem
Fetullah Gülen'in Kardeşi Ölü Bulundu!
Fetullah Gülen'in Kardeşi Ölü Bulundu!
Tarım Bakanı'ndan Personel alım Açıklaması!
Tarım Bakanı'ndan Personel alım Açıklaması!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim