Süresiz nafaka zulmü sona eriyor!

Evlilik kadar boşanma da doğal hayatın içerisinde yerini almış durumda. Hemen hemen birçoğumuz kendi yaşamasa dahi çevresinde bu sancılı ve zorlu sürece tanıklık etmiştir. Yaşayanlar için tabii ki apayrı bir yıkım ve zorluktur boşanmak. Ama dediğimiz gibi evlenmek kadar boşanmak da artık hayatımızın içerisinde.

Boşanırken en çok can sıkan bir diğer olay ise çiftlerden birinin ekonomik zorlukta olması veya mahkemenin pozitif ayrımcılıkla diğer tarafı nafaka ödemeye mecbur bırakması durumudur. Nafaka haliyle karşılıklı anlaşma ile de verilebilir elbette. Ancak genellikle belli bir süre sonra nafaka can sıkıcı bir külfet ve zorlayıcı bir unsur haline dönüşmekte. Konuyla ilgili hükümetin bir yasal düzenleme yapacağı yönündeki haber A Haberden geldi. Adalet Bakanlığı konuyla ilgili düzenleme yapılacağını ve bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağını söyledi.

TASLAKDA OLMASI MUHTEMEL YENİ DÜZENLEMELER ŞÖYLE

Çocuklu boşanmalarda 5 yıl, çocuksuz boşanmalarda ise 1 yıl süreli nafakaların ardından nafakanın duracağı öngörülüyor. Bu esnada ekonomik açıdan zorda olan tarafın mağdur olmaması için de düzenlemeye eklemeler yapılacak. Bu doğrultuda devlet ekonomik zorluğa düşen tarafı istihdam ederek mağduriyeti ortadan kaldıracak. Nafakanın ve sürenin belirlenmesi ile ilgili takdir mahkemede olabilecek. Mahkeme kusurlu olan tarafa nafaka bağlanmamasına hükmedebilecek. Nafakasını ödeyemeyen eşe uygulanan tazyik hapsi kaldırılacak.

Binlerce kişi şüphesiz ki bu ve benzeri mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor. Hükümetin bu konuda düzenleme yapması için geçtiğimiz yıl da sosyal medya üzerinden binlerce kişi taleplerini dile getirmişti. Çağrılara kulak veren hükümetin somut adımları ne zaman hayata geçireceği merakla bekleniyor.