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Süper Lotonun 18 Ocak 2018 Çekiliş Sonucu Açıklandı-Devirli Süper Loto Sonucu

Süper Loto'nun 18 Ocak 2018 Perşembe çekilişi gerçekleşti. 10 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki Süper Loto'da 6 bilen kaç kişi? Süper Loto çekiliş sonucuna nasıl ulaşabilirim?

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Süper Lotonun 18 Ocak 2018 Çekiliş Sonucu Açıklandı-Devirli Süper Loto Sonucu

Süper Loto'nun 18 Ocak 2018 Perşembe çekilişi gerçekleşti. 10 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki Süper Loto'da 6 bilen kaç kişi? Süper Loto çekiliş sonucuna nasıl ulaşabilirim?

18 Ocak 2018 Perşembe 21:22
Süper Lotonun 18 Ocak 2018 Çekiliş Sonucu Açıklandı-Devirli Süper Loto Sonucu

Milyonlarca kişinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği Süper Loto sonuçları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından her haftanın Perşembe günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. MPİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 18 Ocak çekilişi devirli olarak gerçekleşti. 10 haftadır art arda devreden Süper Loto bugüne devretmişti. Devirli Süper Loto çekilişine ülke genelinde milyonlarca vatandaş iştirak etti.

10 haftadır devretmesi nedeniyle bugün milyonlarca kişi soluğu şans oyunu oynatan bayilerin önünde uzun sıralar oluşturdu. Süper Loto oyununa iştirak eden vatandaşlar, akşam saatlerinin gelmesi ile birlikte Süper Loto'nun sonucunu araştırmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği açıklama Milli Piyango İdaresi Başkanlığından geldi. Yapılan açıklamada Süper Loto'nun 535. hafta çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango yetkilileri tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişe göre kazandıran şanslı sayılar şu şekilde açıklandı:

  • 11
  • 17
  • 20
  • 29
  • 36
  • 51

6 bilen kişi sayısı : 11. Devir   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 34.056.110,65 TL

5 bilen kişi sayısı : 182   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.524,05 TL

4 bilen kişi sayısı : 11.636   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 193,25 TL

3 bilen kişi sayısı : 251.963   Kişi başına düşen ikramiye tutarı:  15,45 TL

Süper Loto Oyunu

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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