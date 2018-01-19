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Süper Loto'da Yine 6 Bilen Çıkmadı! Büyük İkramiye Yine Devretti

Haftalardır devreden süper loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmadığı için 27 milyon 315 bin 219 liralık ikramiye tutarı bu haftaki çekilişe devretmişti. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen yeni çekilişte de 6 bilen çıkmadı.

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Süper Loto'da Yine 6 Bilen Çıkmadı! Büyük İkramiye Yine Devretti

Haftalardır devreden süper loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmadığı için 27 milyon 315 bin 219 liralık ikramiye tutarı bu haftaki çekilişe devretmişti. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen yeni çekilişte de 6 bilen çıkmadı.

19 Ocak 2018 Cuma 12:35
Süper Loto'da Yine 6 Bilen Çıkmadı! Büyük İkramiye Yine Devretti

Süper Loto'da Yine 6 Bilen Çıkmadı! Büyük İkramiye Yine Devretti

Haftalardır devreden süper loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmadığı için 27 milyon 315 bin 219 liralık ikramiye tutarı bu haftaki çekilişe devretmişti. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen yeni çekilişte de 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto 11. kez devretti. Haftaya devreden büyük ikramiye tutarıysa 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş olarak açıklandı.  Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın bekleyişi bir bakıma hüsranla sonuçlandı. MİP tarafından gerçekleştirilen 535. Süper Loto çekilişlerinde kazandıran numaralar 11-17-29-29-36-51 olarak açıklanırken, bu hafta da büyük ikramiye kimseye isabet etmedi. 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruşluk ikramiye bir sonraki haftaya devretti. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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